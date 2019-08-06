Киев, , 09:07 — REGNUM

Окружной административный суд Киева запросил у Государственной миграционной службы Украины информацию о прекращении гражданства США исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, сообщило 5 августа информационное агентство «Украинские новости».

«Суд обязал Государственную миграционную службу Украины предоставить надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего прекращение Супрун гражданства США, выданного уполномоченным органом США», — сказано в сообщении.

Суд также запросил у секретариата правительства Украины копии всех протоколов заседаний правительства, в которых участвовала Супрун с момента назначения на должность.

Документы должны быть предоставлены суду до 5 сентября. Следующее заседание по этому делу назначено на 30 сентября.

Напомним, инициатором дела в отношении Супрун является депутат Верховной рады восьмого созыва Игорь Мосийчук. Он считает, что пост и. о. министра здравоохранения Украины незаконно занимает гражданка США.

Как сообщало ИА REGNUM, новым министром здравоохранения Украины может стать основатель сети частных клиник «Борис» Михаил Радуцкий.

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