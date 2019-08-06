Париж, , 08:41 — REGNUM

Согласно французскому институту исследований эксплуатации моря (Ifremer), Средиземное море стало самым грязным в Европе, передает BFM TV.

По данным института, который провел большое исследование в период с 1994 по 2017 год, количество мусора в море ежегодно увеличивалось в течение последних десяти лет. И пластик составляет более 60% этих отходов. Сообщается, что загрязнение охватывает побережье, поверхность и глубины моря.

Государственный секретарь по экологическому переходу Франции Браун Пуарсон представил 5 августа хартию борьбы с пластиковыми отходами на пляжах. В общей сложности документ охватывает пятнадцать обязательств, включая установку сортировочных бункеров и введение запрета на использование одноразовых пластиковых предметов.

Известно, что город Марсель во французском департаменте Буш-дю-Рон установил дюжину пунктов сортировки отходов на своих пляжах. Из десяти тонн отходов, собираемых ежедневно на 21 пляже Марселя, 3 тонны в настоящее время находятся в этих сортировочных бункерах.

Напомним, согласно отчету Всемирного фонда дикой природы, ежегодно Франция сбрасывает более 10 000 тонн пластика в Средиземное море.

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