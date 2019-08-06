Мосул, Ирак, , 08:30 — REGNUM

Члены шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» перекрыли дорогу между Мосулом и Эрбилем в знак протеста против приказа, обязывающего их покинуть регион. Об этом 5 августа сообщает Kurdistan.ru.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди ранее опубликовал приказ, в соответствии с которым ополченцы должны быть выдворены из Мосула в ближайшие 24 часа и заменены иракскими вооруженными силами.

Напомним, ранее глава иракского правительства уже высказывал мнение относительно того, что шиитские ополченцы должны быть заменены регулярными частями. Данный шаг необходим в условиях возвращения государства к «более или менее нормальной жизни».

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