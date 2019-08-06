Вашингтон, , 08:55 — REGNUM

Китай может лишиться своей роли незаменимого посредника в переговорах между США и КНДР по мере расширения взаимодействия между Вашингтоном и Пхеньяном без прямого участия Пекина, заявила специалист в области исследований безопасности, доцент Джорджтаунского университета Ориана Скайлар Мастро в статье для издания The Foreign Policy.

«Когда-то Китай рассматривали в качестве незаменимого посредника в переговорах, но Пекин может лишиться своего влияния на денуклеаризацию», — считает эксперт.

Доцент Джорджтаунского университета добавила, что Китай также хочет, чтобы США продолжали видеть в нём незаменимого посредника, однако влияние КНР может снизиться по мере расширения взаимодействия между лидерами КНРД и США без прямого участия Китая.

Напомним, 31 июля Северная Корея провела вторые в июле ракетные испытания, предыдущие прошли 24 июля. На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И сказал государственному секретарю США Майку Помпео, что Китай готов создать «благоприятные условия», чтобы помочь возобновить переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон не испугался Пхеньяна и проведёт учения в Южной Корее – Reuters