Вашингтон, , 08:09 — REGNUM

Бывший президент США Барак Обама призвал власти страны ужесточить законодательство о контроле над вооружением, об этом 6 августа он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Оружие Цитата из к/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США

Таким образом экс глава Белого дома отреагировал на стрельбу в Техасе и Огайо, где погибли десятки человек.

«Мы здесь не беспомощны. И пока мы все не будем настаивать на привлечение к ответственности государственных чиновников, требовать от них изменения законодательства об оружии, эти трагедии будут повторяться» Барак Обама

Напомним, трагические инциденты на подобие тех, что произошли в штатах Техас и Огайо встречаются в США крайне часто, одной из причин этого является вторая поправка к конституции страны, защищающая право на свободное ношение огнестрельного оружия.

Каждый раз после очередного инцидента в обществе активизируются дискуссии о необходимости ограничить данное поправкой право, однако они как правило ни к чему не приводят и затухают до очередного инцидента.

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