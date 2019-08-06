Вашингтон, 6 августа 2019, 08:09 — REGNUM
Бывший президент США Барак Обама призвал власти страны ужесточить законодательство о контроле над вооружением, об этом 6 августа он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
Таким образом экс глава Белого дома отреагировал на стрельбу в Техасе и Огайо, где погибли десятки человек.
Напомним, трагические инциденты на подобие тех, что произошли в штатах Техас и Огайо встречаются в США крайне часто, одной из причин этого является вторая поправка к конституции страны, защищающая право на свободное ношение огнестрельного оружия.
Каждый раз после очередного инцидента в обществе активизируются дискуссии о необходимости ограничить данное поправкой право, однако они как правило ни к чему не приводят и затухают до очередного инцидента.
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