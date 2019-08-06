Пекин, , 07:50 — REGNUM

Контрмеры со стороны Китая последуют в случае, если США разместят ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил 6 августа на брифинге директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун.

Китай не останется в стороне, если американские ракеты наземного базирования будут развёрнуты в этом макрорегионе, подчеркнул дипломат. Он не стал уточнять, о каких именно ответных шагах идет речь, указав лишь, что все возможные варианты при необходимости будут представлены.

Пока США не разместили ракеты «у Китая на пороге», Пекин будет наблюдать за ситуацией, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также подчеркнул, что Москва намерена парировать угрозы, которые могут возникнуть при размещении в Азии американских ракет. Россия внимательно следит за обстановкой в макрорегионе и при необходимости ответит «балансирующими действиями».

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