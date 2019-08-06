Исламабад, 6 августа 2019, 07:52 — REGNUM
Президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудили ситуацию в индийском штате Джамму и Кашмир во время телефонного разговора, об этом 6 августа сообщает Anadolu Ajansi.
Глава пакистанского правительства стал инициатором разговора, он проинформировал Эрдогана об обстановке, сложившейся после решения Нью-Дели отменить особый статус указанного региона.
Напомним, ранее в парламент Индии был внесен закон, отменяющий особый статус штата Джамму и Кашмир, являющегося объектом территориального спора между Индией и Пакистаном.
Причиной подобного решения стали усилившиеся столкновения с местными сепаратистскими элементами и вооруженными силами Индии.
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