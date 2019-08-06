Киев, , 07:46 — REGNUM

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил членам правительства написать специальные информационные пособия для преемников. Об этом политик заявил 5 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мы закладываем новую традицию — не хлопать дверью, а думать о том, чтобы обеспечить непрерывность тех изменений, которые мы начали. Министерства получили мое поручение готовить transition books по своим направлениям — своеобразные послания следующим руководителям министерств о ситуации в отрасли, что сделано, и что нужно продолжать», — сказано в сообщении.

По словам чиновника, уже готово послание от министерства здравоохранения Украины. В течение августа Гройсман рассчитывает получить такие же книги и от остальных министерств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт в области энергетики Валентин Землянский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать министерство бедности. По его словам, для Украины эта структура очень актуальна.

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