Тбилиси, , 07:39 — REGNUM

В министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии назначили медиатора по переговорам между руководством АО «Грузинские железные дороги» и «Новым профессиональным союзом железнодорожников». Об этом 5 августа передает «Первый канал грузинского телевидения».

В министерстве уточнили, что назначенный посредник встретился только с представителями профсоюза. Встреча с руководством компании АО «Грузинские железные дороги» не состоялась, несмотря на многократные попытки.

Отмечается, что в настоящее время процесс налаживания диалога был прерван, но, в случае согласия и обращения сторон, министерство снова включится в переговорный процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в АО «Грузинские железные дороги» заявили, что требование «Нового профессионального союза железнодорожников» о повышении заработной платы на 50% является популистским и не может быть удовлетворено.

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