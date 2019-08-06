Веллингтон, , 07:39 — REGNUM

Возросшая конкуренция «великих держав», в том числе России и Китая, подрывает мировой порядок, основанный на договорах и обязательствах. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Новую Зеландию.

Он отметил, что усиление борьбы за мировое влияние наряду с терроризмом и киберугрозами является одним из серьезных вызовов для НАТО и его союзников. Столтенберг указал на «значительное наращивание российского военного потенциала», на «более напористую Россию», которая осуществила «незаконную аннексию Крыма».

На Москву генсек альянса возложил ответственность за прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Такие разные мировые державы, Россия и Китай, представляют проблему для альянса и других стран, так как порядок, основанный на правилах, «находится под давлением из-за усиления конкуренции и нарушения многих правил», подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском МИД рассказали об отсутствии системного диалога с Североатлантическим альянсом. Есть только эпизодические встречи и контакты, которых недостаточно для уменьшения напряженности.

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