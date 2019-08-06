Вашингтон, , 07:35 — REGNUM

Вашингтон заблокировал активы властей Венесуэлы, которые находятся в юрисдикции Соединённых Штатов. Соответствующий указ подписал глава Белого дома Дональд Трамп.

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Как уточняется в документе, распространённом Белым домом, в список попали центральный банк Венесуэлы и государственная нефтяная компания PDVSA. Блокировка активов вступает в силу с 5 августа.

Напомним, ранее были введены ограничения на поставки в Венесуэлу нефтехимических продуктов, необходимых для государственной нефтяной компании страны PDVSA, а также санкции против кубинской компании Cubametales, которая, по мнению Вашингтона, помогала попыткам Николаса Мадуро «использовать венесуэльскую нефть в качестве инструмента в переговорах».

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Как сообщало ИА REGNUM, только в июле 2019 года Вашингтон дважды вводил новые односторонние санкции в отношении Венесуэлы. Так, 19 июля ограничительные меры были введены в отношении четырёх физических лиц, причастных, по мнению США, к репрессиям и пыткам невинных венесуэльских граждан. 25 июля в чёрный список Вашингтона дополнительно были включены десять физических и 13 юридических лиц Боливарианской Республики.