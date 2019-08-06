Париж, , 07:27 — REGNUM

Министерство иностранных дел Франции приветствует заключение конституционной декларации между переходным военным советом и оппозицией в Судане, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

«Франция приветствует достигнутый компромисс, а также посредническую работу Африканского союза, которая привела к подписанию этого соглашения, которое устанавливает точный график для создания в ближайшие недели, гражданского правительства, совета и парламента», — говорится в заявлении МИД Франции.

Париж призывает стороны добросовестно выполнять это соглашение и уважать волю народа Судана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года военными был свергнут президент Судана Омар Башир. С тех пор власть в стране принадлежала переходному военному совету.

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