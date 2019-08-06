Сеул, , 07:38 — REGNUM

КНДР осуществила новый запуск «неопознанных снарядов». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Северокорейская ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, запуск первого снаряда произошел в 5:24 по местному времени, второго снаряда — в 5:36 по местному времени.

Известно, что запуск «неопознанных снарядов» производился из уезда Кваиль, провинции Южный Хванхэ.

По словам военных Южной Кореи, ракеты пролетели около 450 км на высоте 37 км над землей и со скоростью около 6,9 ахов. Также было отмечено, что запуск был схож с испытаниями, проведенными Пхеньяном 25 июля.

Как передавало ИА REGNUM, 25 и 31 июля, а также 2 августа КНДР испытала по две баллистической ракеты малой дальности. Ракеты пролетели примерно 220−600 км в сторону Японского моря.