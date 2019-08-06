История вопроса

3 августа 2019 года в США произошли три инцидента со стрельбой. В Эль-Пасо (штат Техас) мужчина открыл стрельбу в торговом центре, погибли 20 человек, еще около 40 получили ранения. Позже в городе Дейтон (штат Огайо) в результате стрельбы погибли девять человек, ещё 26 получили ранения. Кроме того, в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс) семь человек получили ранения из-за стрельбы из автомобиля на детской площадке.