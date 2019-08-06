Пхеньян, , 04:41 — REGNUM

Проведение совместных военных учений США и Южной Кореи плохо отразится на жизнеспособности диалога с Северной Кореей, которая может изменить политику в отношении этих стран в худшую сторону, сообщили 6 августа в северокорейском МИД.

Комментируя продолжение учений Пентагона и южнокорейских военных, в Пхеньяне отметили, что манёвры проводятся в «нарушение ряда договорённостей» северокорейцев с Югом.

По мнению Пхеньяна, Вашингтон лишь создаёт видимость, что настроен на диалог, но на самом деле является угрозой для Северной Кореи.

Напомним, в Южной Корее проводятся масштабные учения «19−2 Тонмэн». Пхеньян со своей стороны провёл за последние полмесяца несколько ракетных пусков, в частности — 6 августа.

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