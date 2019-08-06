Хиросима, Япония, , 04:25 — REGNUM

Минутой молчания почтили в Хиросиме память погибших в результате атомной бомбардировки в 1945 г. Церемония прошла 6 августа в Парке Мира.

Минута молчания была объявлена во всех городах страны в 08:15 (время местное).

Напомним, 6 августа в 08:15 по японскому времени американцы сбросили бомбу на Хиросиму в 1945 г. Число жертв бомбардировки, включая тех, кто умер от её последствий в течение года, оценивается в 140 тысяч.

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