Москва, , 03:49 — REGNUM

К дисциплинарной ответственности должны быть привлечены те, кто допустиил нарушение сроков реализации национальных проектов, говорится в поручении российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Руководителям национальных проектов, высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить утверждение нормативных актов, необходимых для реализации национальных проектов, и принять меры дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим нарушение сроков их выпуска», — сообщается в документе.

Напомним, по итогам заседания правительства 2 июля 2019 г. Медведев поручил до 5 сентября проработать вопрос изменения процедуры отбора субъектов РФ для участия в национальных проектах.

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