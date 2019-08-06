Москва, , 03:46 — REGNUM

Административный арест наложен на 109 человек по итогам двух протестных акций в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Мосгорсуда.

По итогам протестов 27 июля суды арестовали 89 человек, ещё 20 — после 3 августа. Всего поступило 1,2 тыс. административных материалов, подавляющее большинство которых были составлены по различным частям ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Как сообщало ИА REGNUM, жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму будут перепроверены Центризбирком.

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