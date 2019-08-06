Нью-Йорк, США, , 03:25 — REGNUM

Порядка двух миллиардов долларов украдено Северной Кореей у банков и бирж криптовалют при помощи хакерских атак, заявили независимые эксперты СБ ООН, сообщает Reuters.

По данным автором доклада, из Северной Кореи было зафиксировано как минимум 35 кибератак на 17 стран. Похищенные деньги северокорейские власти использовали для создания оружия массового поражения.

Напомним, ранее японские СМИ сообщили, что северокорейские хакеры в декабре 2018 — марте 2019 г. провели кибератаки на 17 станы мира, похитив $1,97 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: КНДР может быть причастна к кибератакам на финансовые сектора — СМИ