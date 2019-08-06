Токио, 6 августа 2019, 03:14 — REGNUM
Активизация ракетной программы Северной Кореи угрожает безопасности Японии, заявил 6 августа японский министр обороны Такэси Ивая, сообщает 6 августа Kyodo.
Комментируя последние пуски ракет, которые осуществили северокорейские военные, Ивая сказал:
«Это серьёзная угроза и серьёзный вызов для нашей страны».
По его оценке, Пхеньян 6 августа запустил баллистические ракеты малой дальности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа с территории Северной Кореи были запущены два снаряда. Южнокорейские военные заявили, что находятся в состоянии боеготовности.
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