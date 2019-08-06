Сеул, 6 августа 2019, 03:08 — REGNUM
Две неопознанные ракеты запущены с территории Северной Кореи в сторону Японского моря, сообщает 6 августа Yonhap.
О пуске ракет заявили южнокорейские военные, которые отметили, что находятся в состоянии боеготовности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний запуск ракет Северная Корея осуществила 2 августа. Пуски проводятся на фоне совместных южнокорейско-американских учений.
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