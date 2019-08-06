Веллингтон, , 02:45 — REGNUM

Воссоединение Крыма с Россией стало следствием «конкуренции между великими державами», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Новой Зеландии, сообщили в пресс-службе альянса.

Говоря об основных проблемах, с которыми сталкиваются НАТО и его союзники, генсек альянса в качестве первой назвал «усиление конкуренции между великими державами».

«И мы видим последствия этого от Крыма, незаконной аннексии Крыма, до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря».

Он заявил, что Россия, которая, по его словам, становится «более напористой», заметно наращивает военный потенциал.

Столтенберг заявил, что «возросшая конкуренция великих держав подрывает порядок, основанный на правилах, уважение к международным договорам и обязательствам, когда Россия … или когда Договор о РСМД, Договор о ядерном оружии средней дальности, прекратил свое существование 2 августа».

Напомним, инициатором выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) были США. Более того, 2 августа они официально прекратили своё участие в договоре.

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