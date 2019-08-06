Кишинёв, , 02:18 — REGNUM

Министр обороны Молдавии Павел Войку, выдвинутый в правительство президентом Игоре Додоном, встретился в Кишиневе с руководителем Бюро по связям с НАТО Кристиной Балейсайте. Как передает ИА REGNUM, они обсуждали взаимодействие Национальной армии Молдавии с Североатлантическим альянсом.

При этом Войну высоко оценил внедренные НАТО проекты в Молдавии и экспертную помощь специалистов альянса по внедрению Инициативы по наращиванию оборонного потенциала Молдавии и Индивидуального план действий партнерства РМ-НАТО (IPAP). Министр сообщил, что реформирование вооруженных сил остается одним из приоритетов в его работе. И акцент в этой работе будет ставиться на улучшение условий службы и жизни военнослужащих, обновление инфраструктуры воинских частей, а также — расширение участия солдат и офицеров в миротворческих операциях, в том числе за рубежом.

Глава Бюро по связям с НАТО подтвердила готовность Альянса, продолжать плодотворное сотрудничество с минобороны Молдавии.

Напомним, до прихода нынешней коалиции к власти в Молдавии президент Игорь Додон обещал, что закроет Бюро по связям с НАТО в Кишиневе.