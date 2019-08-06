Москва, , 01:52 — REGNUM

Жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму будут перепроверены Центризбирком, передаёт 6 августа радиостанция «Эхо Москвы».

По словам главы Общественного штаба наблюдателей за выборами Алексея Венедиктова (главред «Эха Москвы»), в общей сложности избирательная комиссия рассмотрит порядка 20 заявлений. Упоминаются жалобы, поданные Дмитрием Гудковым, Любовью Соболь, Еленой Русаковой.

Отмечается, что заказана повторная графологическая экспертиза. В случае несовпадения паспортных данных подписавшихся с базой УФМС будет проведена индивидуальная проверка документов через центральный аппарат МВД РФ.

Напомним, после того как ЦИК отказал ряду лиц в регистрации в качестве кандидатов в Мосгордуму, в Москве прошла несанкционированная акция протеста с массовыми задержаниями. В информационную и политическую войну включились западные СМИ.

Читайте также: В Германии осудили российские власти за задержания в Москве

Читайте ранее в этом сюжете: У Любови Соболь нашли подпись умершей сотрудницы избиркома