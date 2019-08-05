Вашингтон, , 23:59 — REGNUM

Суд в США приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Флориды, отправлявшего посылки с самодельными бомбами американским политикам осенью 2018 года, передаёт 5 августа Associated Press.

Тюрьма

Как сообщается, в ходе судебного процесса 57-летний Сезар Сайок полностью сознался в содеянном и признал, что «совершил очень серьёзные преступления».

Напомним, в США в октябре 2018 года в течение недели было перехвачено в общей сложности 12 подозрительных посылок, адресованных крупным политикам и общественным деятелям.

Посылки поступили, в частности, экс-президенту Бараку Обаме, супругам Биллу и Хиллари Клинтон, миллиадеру Джорджу Соросу, экс-директору ЦРУ Джону Бреннану, бывшему генпрокурору Эрику Холдеру, экс-главе Национальной разведки Джеймсу Клэпперу, актёру Роберту де Ниро. Никто из них при этом не пострадал.

По подозрению в причастности к отправке посылок был задержан житель штата Флорида, уже привлекавшийся к суду в 2002 году за «угрозы совершить взрыв». Тогда ему был назначен один год испытательного срока.

Позднее СМИ обнаружили фотографию Сезара Сайока в красной бейсболке с предвыборным лозунгом Дональда Трампа «Вернём Америке былое величие», которая предположительно была сделана на одном из мероприятий сторонников республиканца.

Трамп после этого заявил, что поддерживающие демократов СМИ пытаются использовать историю с посылками против него и Республиканской партии.