Кишинёв, , 00:00 — REGNUM

Отстраненная от власти в Молдавии Демпартия считает незаконным решение Генпрокуратуры возбудить уголовное дело по факту узурпации власти в стране в период с 7 по 14 июня 2019 года. Как сообщили в Демпартии, демократы считают решение политической местью и намерены обжаловать его в суде, передает ИА REGNUM.

В Демпартии не исключают, что новая власть намерена вовсе объявить их партию вне закона. В партии добавили, что это делается для того, чтобы «отвлечь общество от проблем» и непопулярных действий нового правительства, которое повышает налоги и отменяет инициированные прежней властью социальные программы.

Напомним, до 14 июня Демпартию Молдавии возглавлял олигарх Владимир Плахотнюк, который в течение нескольких лет единолично управлял Молдавией, а после проигрыша на выборах попытался силой удержать власть в стране.

Генеральная прокуратура Молдавии 5 августа возбудила уголовное дело по факту узурпации власти прежним руководством страны во главе с Плахотнюком и подконтрольным ему правительством. Сам Плахотнюк пале отстранения от власти 14 июня бежал из Молдавии. Сейчас он предположительно находится в США.

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