Кишинёв, , 23:50 — REGNUM

Генеральная прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту узурпации власти в стране в период с 7 по 14 июня 2019 года. Как передаёт ИА REGNUM, речь идёт о попытке силового удержания власти прежним руководством страны во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком и подконтрольным ему правительством.

Владимир Плахотнюк (сс) Saeima

Распоряжение о начале расследования подписал назначенный в конце прошлой недели и.о. генпрокурора Дмитрий Ройбу. Он также отменил указ своего предшественника на этом посту, который отказал в возбуждении уголовного дела, не усмотрев в действиях прежнего руководства страны состава преступления.

С требованием возбудить угольное дело по факту узурпации власти в Молдавии в прокуратуру обратился глава МВД Андрей Нэстасе. С 7 по 14 июня олигарх Плахотнюк и подчиненные ему госструктуры отказывались передавать власть новому правительству во главе с Майей Санду. 14 июня Плахотнюк был отстранен от власти и бежал из Молдавии. Сейчас он, предположительно, находится в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Вашингтон покровительствовал Плахотнюку и не выдаст его России – эксперт

Читайте развитие сюжета: Молдавия: Демпартия Плахотнюка считает, что ее хотят запретить