Волгоград, , 21:51 — REGNUM

Избирательная комиссия Волгоградской области при помощи лототрона провела 5 августа жеребьевку, на которой определился порядок размещения наименований и эмблем партий в избирательных бюллетенях. Очередность участия представителей партий в жеребьевке определялась последовательностью регистрации списков кандидатов по единому округу, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного избиркома.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

На выборах депутатов Волгоградской областной думы по единому избирательному округу будут представлены пять политических объединений. Открывает список «Партия пенсионеров», затем следуют КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия». В зарегистрированных списках кандидатов этих партий 258 кандидатов. Отказано в регистрации списка кандидатов «Коммунистам России», так как по результатам проверки почти 40% подписей представленных этой партией признаны недостоверными и (или) недействительными.

Напомним, выборы депутатов Волгоградской областной Думы пройдут 8 сентября. 19 депутатов будут избраны по партийным спискам, ещё 19 человек — по одномандатным округам.