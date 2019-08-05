Гонконг, Китай, , 21:46 — REGNUM

«Манифестанты, воздвигающие баррикады, перекрытые улицы, прекратившие работу транспортные службы и серьезные меры подавления со стороны полиции, включая арест более 80 человек, — таков итог исторической генеральной забастовки, объявленной в этот понедельник в Гонконге, чтобы потребовать демократических реформ», — пишет сегодня, 5 августа, испанское издание El Mundo.

Демонстранты устроили шествия в семи районах города, парализовав их после 13.00 по местному времени, и осадили не менее пяти отделений полиции. Последнее привело к тому, что полицейские попытались разогнать протестующих с помощью слезоточивого газа. Те, в свою очередь, защищались сперва самодельными щитами и зонтиками, а с наступлением ночи подожгли урны в нескольких метрах от агентов. Целью бастующих было создать хаос, привлечь внимание сотрудников полиции и перейти к следующему объекту. В фасады полицейских участков бросали камни и яйца, демонстрируя гнев на неоправданное применение насилия в последние два месяца.

Полиция признала, что только за сегодняшний день были задержаны 82 человека за такие преступления, как «мятеж, нелегальный митинг, нападение на агентов, создание препятствий их работе и владение боевым оружием». Всего с начала протестов, т. е. с 9 июня, было арестовано больше полутысячи демонстрантов.

Ночью на улицах Гонконга появились группы мужчин в белом (подобные той, что 21 июля жестоко избила активистов в метро). El Mundo уточняет, что они принадлежат к местной мафии. Люди в белом размахивали металлическими прутьями, грозя протестующим, одетым в черное. Черный предпочитают сторонники демократизации.