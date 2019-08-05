Мадрид, , 21:44 — REGNUM

«Несколько месяцев назад Россия сочла отжившим один из столпов, контролировавших применение ядерного оружия, — пишет испанское издание El Pais. — Москва, которую Запад считает ответственной за крах договора о ликвидации ядерных ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинила, в свою очередь, Вашингтон в его нарушении».

Кукрыниксы. В комитете восемнадцати. 1963

В минувшую пятницу, 2 августа, когда начал действовать выход Вашингтона из соглашения, Кремль предложил Белому дому и НАТО мораторий: если США не будут распространять свои ракеты, то Москва тоже. Североатлантический альянс поспешил отклонить это предложение, назвав его «не вызывающим доверия».

Пока фундамент соглашения окончательно рушился, Кремль готовил свои базы к новой эре без ДРСМД, в которую подвергаются опасности и другие стратегические договоренности, с тревогой отмечает испанское СМИ. В частности, речь идёт о New Start — соглашении, ограничивающем количество ядерных ракет и боеголовок на вооружении РФ и США, которое пока ждет продления. Новые времена могут дать старт очередной гонке вооружений, которую Россия «никогда не проиграет», как сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. «Мы показали ранее нашу способность находить экономически наиболее эффективные ответы на любые вызовы, с которыми сталкиваемся», — категорично заверил российский дипломат.

«Погребение ДРСМД означает, что Россия и Соединённые Штаты, переживающие худший момент в отношениях со времен холодной войны, могут свободно развивать и размещать наземные ядерные баллистические ракеты средней и меньшей дальности (которые могут достигать цели на расстоянии от 500 до 5500 км)», — поясняет El Pais.