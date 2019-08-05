Курск, , 21:07 — REGNUM

Избирательная комиссия Курской области зарегистрировала всех кандидатов на пост губернатора, подавших документы. Как сообщает ИА REGNUM, на пост главы региона претендуют пять человек.

За кресло губернатора будут бороться Роман Старовойт («Единая Россия»), Владимир Фирсов (КПРФ), Татьяна Черникова («Российская экологическая партия «Зеленые»), Николай Карцев («Справедливая Россия») и Владимир Федоров (ЛДПР).

Кроме губернатора в единый день голосования жителям региона предстоит выбрать депутата Курской облдумы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3, депутата Курского городского собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7, глав четырех муниципальных образований и 232 депутатов представительных органов муниципальных образований.

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