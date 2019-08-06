Москва, , 00:36 — REGNUM

Тренинги и обучение депутатов Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» призваны не повысить профессионализм парламентариев, а сделать их послушными. Об этом заявил украинский журналист Владимир Скачко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Также эксперт отметил, что на Украине общество подменяют подготовленными активистами, мнение которых выдают за взгляды большинства украинцев.

«Это активисты, которые ничего не делают, просто активничают, они имитируют собой общество, имитируют собой общественное мнение. Украинцы своё отработали — они выступили одноразовым электоратом и сейчас вступают в силу новые механизмы. Из депутатов нужно создать монолит, чтобы они не рыпались, чтобы они приняли нужные законы. Так воспитывают секту на какое-то время, чтобы она подчинялась своему вождю», — заявил Скачко.

Таким образом, по мнению Скачко, готовятся принять законы по приватизации и другие спорные документы.

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