Великий Новгород, , 19:44 — REGNUM

В Новгородской области в 10 раз сократилось число помещений, предоставляемых кандидатам для предвыборных встреч с избирателями: если на выборах президента России в 2018 году в регионе было открыто около 300 таких площадок, то в эту избирательную кампанию — всего 29 по всей Новгородской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 5 августа, на брифинге в Великом Новгороде заявил лидер новгородских коммунистов, руководитель фракции КПРФ в Новгородской областной думе Валерий Гайдым.

«Это исключительно районные центры, а жители деревень и поселений лишены возможности встречаться с кандидатами», — заявил Гайдым. Депутата также возмутило то, что в 16 районах Новгородской области органы власти отвели для встреч кандидатов с избирателями время с 10:00 до 14:00.

Подобную ситуацию Гайдым назвал «ущемлением конституционного избирательного права».

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева заявила, что «востребованности в этих помещениях не было», что подтверждается прошедшими выборными кампаниями.

«Когда мы увидели, что главы районов нам предоставили перечень с меньшим количеством помещений, чем ранее, мы тоже забили тревогу — провели анализ, изучили ситуацию», — сообщила Лебедева.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Новгородской области пройдут довыборы депутата Госдумы РФ по одномандатному избирательному округу №134, довыборы в Новгородскую областную думу по одномандатному округу №1, а также ряд выборов в органы местного самоуправления.