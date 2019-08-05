Пхеньян, , 19:29 — REGNUM

Совместные ежегодные военные учения начали объединенные силы Южной Кореи и США, что вызвало резкое осуждение со стороны Пхеньяна, сообщает 5 августа Синьхуа со ссылкой на информацию телеканала YTN.

Американо-корейские учения Defense.gov

Учения проходят в командно-штабном формате и симулируются на компьютерах; по плану они продлятся половину месяца, а в течение десяти дней после их завершения будет проходить проверка боеготовности южнокорейской армии, необходимая для возможной передачи ей оперативного управления в военное время. Отметим, что полномочия по самостоятельному управлению в мирное время Сеулу были переданы в 1994 году.

Осудив совместные учения, власти КНДР выразили их сторонам протест. Отметим, что к объявлению учений были приурочены северокорейские запуски ракет малой дальности, осуществленные Пхеньяном в конце июля.