Бишкек, , 18:57 — REGNUM

Первомайский районный суд столицы Киргизии завершил рассмотрение громкого дела о возмещении налога на добавленную стоимость, фигурантами которого оказались шесть сотрудников налоговой и три работника таможенной службы, пишет «Tazabek».

В итоге суд признал 12 обвиняемых виновными: чиновников налогового и таможенного ведомств — в злоупотреблении должностным положением, а частных лиц — в мошенничестве.

И приговорил бывшего заместителя председателя налоговой службы Киргизии Кубанычбека Кумашова к 11 годам лишения свободы. Такие же приговоры вынесены в отношении еще шести обвиняемых.

Двое обвиняемых получили по 14 лет тюремного заключения и еще один — 13 лет. Двое оставшихся — 3 и 4 года лишения свободы.

Еще с одного фигуранта уголовного дела обвинения сняты, и он был отпущен на свободу.

Также суд постановил взыскать с осужденных в качестве компенсации за нанесенный государству ущерб в общей сложности более 549,4 млн сомов (свыше 510,4 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта 2018 года генеральная прокуратура и госслужба по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии выявили коррупционную схему с участием чиновников правительственной комиссии по возмещению и возврату НДС.

В период с 2016 по 2018 годы они подделали документы и возместили из государственного бюджета девяти местным компаниям за фиктивный экспорт товаров сумму свыше 847,4 млн сомов (787,2 млн рублей по текущему курсу).

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