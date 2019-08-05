Пекин, , 18:56 — REGNUM

В Пекине внимательно наблюдают за эскалацией протестов в Сянгане (Гонконге), которые подогреваются внешним вмешательством с Запада. Как сообщает 5 августа Синьхуа, в субботу ряд одетых в черное демонстрантов осквернили государственный флаг КНР. Они сняли его с флагштока и бросили в воду с одной из набережных мегаполиса.

«Эти действия серьезно нарушили закон КНР о государственном флаге и положение Специального автономного района (САР) Сянган о государственном флаге и гербе, — отметил в своем заявлении официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Сянгана и Аомэня (Макао). — Их поведение вопиющим образом оскорбило государственное и национальное достоинство, поправ суть принципа «Одно государство — два строя» и сильно ранило чувства всего китайского народа, включая соотечественников из Сянгана».

Поддерживая полицию и судебные органы в сохранении правопорядка и привлечении к ответственности правонарушителей, высокопоставленный чиновник также отметил, что еще 21 июля в автономии имел место случай оскорбления государственного герба КНР, которое произошло в результате блокирования протестующими здания городской канцелярии по связям.

Ранее с заявлением о необходимости привлечения организаторов протеста и провокаторов к строгой ответственность выступила глава администрации Сянгана Кэрри Лэм.