Посёлок Пушкинские Горы, Псковская область, , 18:52 — REGNUM

На выборах главы Пушкиногорского района Псковской области зарегистрированы семь кандидатов. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, изначально желающих побороться за пост главы муниципалитета было больше, но самовыдвиженцу Алексею Воронову было отказано в регистрацию.

Зарегистрированы семь человек, в том числе действующий глава района, 43-летний житель деревни Рудино Пушкиногорского района Александр Баранов — он выдвинут на выборы партией «Единая Россия».

Помимо него, регистрацию прошли пенсионер МВД, 47-летний житель деревни Глоты Псковского района Сергей Афанасьев («Справедливая Россия»); педагог-организатор Дома детства и юношества «Радуга», 47-летний житель деревни Клопы Пушкиногорского района Аркадий Васильев (партия «Яблоко»); председатель правления благотворительной общественной организации социальной помощи, 45-летний житель деревни Приезжево Пушкиногорского района Дмитрий Волконский (самовыдвижение); военный пенсионер, 62-летний житель Солнечногорска Московской области Геннадий Ефимов (ЛДПР); специалист по охране трудаУчреждения отдыха и оздоровления «Пушкиногорье», 47-летний житель посёлка Пушкинские Горы Александр Коротоножкин (самовыдвижение) и оператор-кассир автозаправочных станций, 35-летняя жительница Пскова Наталья Сидоренко («Партия роста»).

У кандидата Волконского есть погашенная в 1995 году судимость — по ч. 3 ст.144 УК РСФСР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года выборы глав муниципальных образований пройдут в шести районах Псковской области — Бежаницком, Дновском, Новоржевском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Усвятском.