г. Пустошка, , 18:32 — REGNUM

На пост главы Пустошкинского района Псковской области зарегистрированы семь кандидатов. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, все семь претендентов на эту должность выдвинуты политическими партиями.

На пост главы района претендуют домохозяйка, 38-летняя жительница деревни Синее Устье Островского района Елена Агаджанова («Партия роста»); начальник по управлению имуществом АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава», 49-летняя жительница Пскова Валентина Александрова («Справедливая Россия»); депутат Собрания депутатов Пустошкинского района, 59-летняя жительница города Пустошка Светлана Василькова (партия «Яблоко»); помощник депутата Собрания депутатов Пустошкинского района, 36-летний житель деревни Купуй Великолукского района Алексей Карасев (ЛДПР); глава Красноармейской волости Себежского района, 63-летний житель деревни Микулино Себежского района Виктор Лапшин (КПРФ); безработный 30-летний житель деревни Вербилово Пустошкинского района Алексей Штукин («Коммунисты России») и председатель комитета по спорту Псковской области, 33-летний житель деревни Родина Псковского района Иван Штылин («Единая Россия»).

Действующий глава Пустошкинского района Юрий Жуков возглавляет муниципалитет с 2009 года. На очередной срок полномочий он баллотироваться не стал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года выборы глав муниципальных образований пройдут в шести районах Псковской области — Бежаницком, Дновском, Новоржевском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Усвятском.