Москва, , 18:31 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский уже исчерпывающе продемонстрировал своё политическое кредо: перекладывать на местные и региональные власти ответственность за федеральную политику. Об этом заявил заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Что касается почерка Зеленского. Мы должны понять, как он действует структурно, административно, чтобы оценивать, куда идёт Украина. Смотрите, кого он назначает! Он назначает в Трускавце врача мэром, находит в аудитории. Там, где взрывы были в Черниговской области на Украине, назначит мэром пожарника. Где дорог нету, назначит водителя», — заявил Трофимчук.

«Американцы, именно американцы и британцы — мы так не называем, мы этот термин не употребляем, — именно они его называют комедиантом. Ну как ещё относиться с их точки зрения к этому президенту, раз он такие назначения делает?» — добавил политолог.

Ранее резидент Украины Владимир Зеленский провел во Львовской области в Трускавце совещание по вопросам медицинского туризма. К главе государства обратился известный врач Геннадий Саенко, который пожаловался Зеленскому на ситуацию в Трускавце и предложил ввести льготное налогообложение для лечения незащищенных категорий населения.

«Решение очень простое. У вас будут местные выборы в 2020-м — идите в мэры. Вы знаете, как все решить», — ответил Зеленский.