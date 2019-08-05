Киев, , 18:24 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего так называемой Операцией объединённых сил (ООС) в Донбассе. Соответствующий указ обнародовала 5 августа пресс-служба главы государства.

Генерал-лейтенант Александр Сырский был назначен командующим силовой операцией в Донбассе в конце президентского срока Петра Порошенко и проработал в этой должности всего три месяца. Другим указом Зеленский назначил его командующим Сухопутными войсками вместо Сергея Попко, который уволен с должности.

Новым командующим ООС назначен генерал-лейтенант Владимир Кравченко, который с 2017 года возглавлял оперативное командование «Север» Сухопутный войск ВСУ.

Напомним, Киев с весны 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, объявивших о независимости после произошедшего в начале того же года госпереворота на Украине, который отказались поддержать жители Донбасса.

Согласно данным, озвученным в июне главой мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионой Фрейзер, жертвами вооружённого конфликта стали уже более 3,3 тысячи мирных жителей, ещё свыше 7 тысяч получили ранения.

Всего, по данным Организации Объединённых Наций, продолжающийся конфликт в Донбассе унёс жизни порядка 13 тысяч человек.