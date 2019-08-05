Хмеймим, Сирия, , 18:22 — REGNUM

В Сирии боевики незаконных вооружённых формирований произвели в направлении российской авиабазы «Хмеймим» три ракетных пуска из реактивной системы залпового огня, сообщает 5 августа пресс-служба Минобороны РФ.

По данным российских военных, пуски ракет были зафиксированы с северного направления в 14:30 мск.

Реактивные снаряды разорвались в населённом пункте Руайсэд Афиф.

«Никаких разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет», — сообщает российское военное ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие попытки обстрелять российскую авиабазу боевики предпринимали 17 и 21 июля текущего года. Реактивные снаряды были сбиты дежурными средствами ПВО базы «Хмеймим».

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