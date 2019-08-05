Хмеймим, Сирия, 5 августа 2019, 18:22 — REGNUM
В Сирии боевики незаконных вооружённых формирований произвели в направлении российской авиабазы «Хмеймим» три ракетных пуска из реактивной системы залпового огня, сообщает 5 августа пресс-служба Минобороны РФ.
По данным российских военных, пуски ракет были зафиксированы с северного направления в 14:30 мск.
Реактивные снаряды разорвались в населённом пункте Руайсэд Афиф.
«Никаких разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет», — сообщает российское военное ведомство.
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие попытки обстрелять российскую авиабазу боевики предпринимали 17 и 21 июля текущего года. Реактивные снаряды были сбиты дежурными средствами ПВО базы «Хмеймим».
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