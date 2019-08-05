Йошкар-Ола, , 18:22 — REGNUM

Для участия в выборах депутатов Государственного собрания Марий Эл ЦИК республики зарегистрировал 394 кандидатов. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии республики.

ЦИК зарегистрировал 166 кандидатов по одномандатным округам, из которых семь самовыдвиженцев и 159 представителей партий.

По республиканскому округу зарегистрированы 228 кандидатов от шести партий.

По словам главы ЦИК региона Ирины Татариновой, отказано в регитсрации списков кандидатов четырем объединениям: партии «Зеленые», «Партии роста», «Партии добрых дел» и «Партии социальных реформ». Татаринова уточнила, что оспорить решения ЦИК пытались только «Партия роста», сообщает «7x7». Основная причина отказа — большой процент брака в предоставленных в ЦИК подписях в поддержку кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Госсобрания республики состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Из 52 депутатов 13 будут избраны по партийным спискам, 39 — по одномандатным округам. В этом году отменена общереспубликанская часть списка кандидатов, и он будет состоять только из региональных групп.