Гонконг, Китай, , 18:21 — REGNUM

«Генеральная забастовка, назначенная на этот понедельник, 5 августа, первая за пять десятилетий в Гонконге, стала последней и самой массовой акцией за четыре дня протестов, новой кульминацией самого глубокого кризиса в современной истории региона, — пишет сегодня, 5 августа, испанское издание El Pais. — Работники всех сфер откликнулись на призыв, нацеленный на удвоение народного давления на правительство. «Паралич», затронувший семь районов, перекрыл городу кислород, перерезав транспортные пути».

Ранним утром манифестанты пошли на штурм метро и, как на прошлой неделе, начали помещать различные объекты — а то и собственные тела — в проемы дверей, не давая им закрываться. Таким образом более 15 станций оказались заблокированы, из-за чего функционирование транспорта на нескольких линиях было приостановлено на период с 9.00 до 11.15, т. е. в час пик, когда все едут на работу. Одной из этих линий была та, что ведет в аэропорт. Забастовка сказалась и на нем: более 230 рейсов пришлось отменить. Также оказались перекрыты несколько автострад. Протесты добрались и до «самого веселого места на земле» — Диснейленда: профсоюз работников парков аттракционов постановил частично закрыть доступ к объектам.

Волнения пошли на спад к полудню, после чего в Гонконге возобновился нормальный ритм жизни. Теперь демонстранты готовятся ко второй атаке, которая должна развернуться перед штаб-квартирой местного правительства в Адмиралтействе. Там собираются тысячи людей. В других местах региона уже начались столкновения с силами безопасности: так, в Тин Шуй Вай полиция применила слезоточивый газ и арестовала как минимум 20 человек.