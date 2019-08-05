Москва, 5 августа 2019, 18:21 — REGNUM
Вашингтон опасается, что Китай распространит свой контроль на основные пути мировой торговли, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 5 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, китайские эксперты уверены, что власти Китая не пойдут на навязываемые США компромиссы в торговых вопросах и будут следовать собственной стратегии в развитии экономики. По словам бывшего генсека комиссии по науке Госкомитета по делам развития и реформ Китая Чжана Яньшэна, КНР не хочет воевать с США, но и не боится этого, так как обладает достаточными ресурсами.
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