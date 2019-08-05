Москва, , 18:21 — REGNUM

Вашингтон опасается, что Китай распространит свой контроль на основные пути мировой торговли, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 5 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«У американцев есть опасения, что Китай, усиливая свой военный потенциал в Южно-Китайском море, создавая искусственные острова и размещая на них новейшие системы вооружения, может взять под прицел всю основную массу мировой торговли, — сказал Мигранян. — По Малаккскому проливу и по водам, которые примыкают к Китаю, проходит основная мировая торговля. Американцы сегодня являются гарантом безопасности этих торговых путей, что даёт им возможность диктовать свои условия. И им невыносима идея, что Китай может бросить им вызов в этом вопросе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, китайские эксперты уверены, что власти Китая не пойдут на навязываемые США компромиссы в торговых вопросах и будут следовать собственной стратегии в развитии экономики. По словам бывшего генсека комиссии по науке Госкомитета по делам развития и реформ Китая Чжана Яньшэна, КНР не хочет воевать с США, но и не боится этого, так как обладает достаточными ресурсами.

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