Великий Новгород, , 18:13 — REGNUM

Руководитель Новгородского областного отделения КПРФ, лидер фракции КПРФ в Новгородской областной думе Валерий Гайдым возмущён появлением на довыборах депутата Госдумы РФ по Новгородскому одномандатному округу №134 кандидатов-«двойников».

Ефимовой Ольги Александровны от «Коммунистической партии социальной справедливости», однофамилицы Ефимовой Ольги Анатольевны, хорошо известной многим новгородцам, члена Коммунистической партии Российской Федерации, секретаря обкома КПРФ, депутата областной думы — это давно апробированный грязный и циничный прием дельцов от политики, торгующих с удовольствием и не бескорыстно своей совестью и честью». Валерий Гайдым «Появление в числе кандидатов в депутаты Госдумы никому не известнойот «Коммунистической партии социальной справедливости», однофамилицы, хорошо известной многим новгородцам, члена Коммунистической партии Российской Федерации, секретаря обкома КПРФ, депутата областной думы — это давно апробированный грязный и циничный прием дельцов от политики, торгующих с удовольствием и не бескорыстно своей совестью и честью».

По его мнению, «только наивные люди могут полагать, что подобное появление данного кандидата могло быть случайным».

Гайдым заявил, что цель появления такого кандидата — одна: сбить с толку избирателей и, воспользовавшись путаницей, отобрать голоса от кандидата от КПРФ.

«Можно было бы не возмущаться появлением этой Ефимовой О.А., если бы её знали новгородцы, если бы она была таким же политиком, таким же защитником интересов народа и трудящихся, как наша Ефимова О.А. — она вполне бы могла претендовать на соперничество. Но когда мы чувствуем, что здесь грязь, шулерство, деньги, страх — вот это вызывает возмущение», — заявил лидер новгородских коммунистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на довыборы в Госдуму от Новгородской области «Коммунистическая партия социальной справедливости» (сокращённо — КПСС) выдвинула мойщицу посуды из Кадетской школы имени Александра Невского Ольгу Ефимову — почти полную тёзку депутата Новгородской областной думы от КПРФ Ольги Ефимовой, разные у них только отчества (кандидат от КПСС — Ефимова Ольга Александровна, а новгородский депутат, которая в выборах в Госдуму не участвует — Ефимова Ольга Анатольевна).

По данным облизбиркома, 1 августа Ольга Ефимова от «Коммунистической партии социальной справедливости» зарегистрирована в числе кандидатов в депутаты Госдумы РФ от Новгородской области. Вместе с ней в выборах намерены участвовать ещё восемь человек: Юрий Бобрышев («Единая Россия»), Александр Гришин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Дмитрий Игнатов («Справедливая Россия»), Нина Останина (КПРФ), Дмитрий Перевязкин («Коммунисты России»), Дмитрий Тарасов («Партия роста»), Анна Черепанова (партия «Яблоко») и Алексей Чурсинов (ЛДПР).

Десятый претендент — Ульяна Гатина от партии «Зелёные» — отказалась от участия в кампании и сняла свою кандидатуру.

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