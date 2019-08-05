Калуга, , 18:10 — REGNUM

В шести муниципальных образованиях Боровского и Перемышльского районов Калужской области состоятся основные выборы депутатов органов местного самоуправления, дополнительные — в Юхновском, Ульяновском, Бабынинском районах и в Калуге, сообщает 5 августа корреспондент ИА REGNUM по информации председателя областной избирательной комиссии Виктора Квасова.

Выступление председателя Избирательной комиссии Калужской области Виктора Квасова Admoblkaluga.ru

ПоВ ходе шести избирательных кампаний предстоит избрать 33 депутатов отдельных представительных органов. Будет открыто 34 избирательных участка. Всего о своем желании стать депутатами заявили 149 человек, но зарегистрированы были 129 кандидатов. 53 из них — самовыдвиженцы, остальные выдвинуты шестью политическими партиями. В Балабанове на 16 мандатов депутатов городской думы претендуют 63 кандидата, в сельской думе Перемышля на десять мандатов — 28 претендентов. По 11 претендентов на два вакантных места в Юхновском районном собрании и собрании представителей посёлка Воротынск. За два мандата в Ульяновском районном собрании будут бороться девять человек. Наиболее высокая конкуренция будет на дополнительных выборах в городскую думу Калуги, где только одна вакансия, а зарегистрировано семь кандидатов. С 28 августа по 7 сентября 2019 года состоится досрочное голосование для тех, кто не может прийти на избирательные участки 8 сентября.

В Единый день голосования на калужских и балабановских участках планируется установить рамки металлодетекторов и комплексы обработки избирательных бюллетеней, на остальных участках избирателей будут проверять ручными металлодетекторами. На всех участках в день голосования будут работать системы видеонаблюдения. Под круглосуточную охрану полиции они будут взяты 6 сентября. Обеспечивать порядок на избирательных участках будут более 130 сотрудников органов внутренних дел, свыше 40 сотрудников Росгвардии, а также специалисты частных охранных предприятий области.