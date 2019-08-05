Москва, , 18:10 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский стал известен своим недавним заявлением о хранении заявлений без подписей об отставке ряда руководящих лиц. Эти документы могут предназначаться в конечном счёте президенту США Дональду Трампу, с которым глава Украины намерен встретиться осенью. Об этом заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«У него скоро предстоит — это мы тоже будем обсуждать — какой-то непонятный визит в США. Половинчатый. Полноформатная встреча не намечается», — заявил Трофимчук.

«Я думаю, опять же, если исходить из стиля инновационных технологий мистера Зеленского, он везёт туда заявления об отставке. Без даты — открытые заявления Трампу. Чтобы Трамп как главная мировая политическая инстанция там проставил эту дату, когда ему этот Зеленский не подойдёт», — отметил политолог.

Отметим, что Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в конце сентября 2019 года. Предполагается, что глава Украины также выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.