Вильнюс, , 18:07 — REGNUM

Министерство обороны Литвы сегодня, 5 августа, объявило о небывалой активности российской боевой авиации в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным литовского ведомства, истребители НАТО с 29 июля по 4 августа с авиабаз в Литве и Эстонии 14 раз поднимались для сопровождения российской боевой авиации. Для сравнения, обычно за неделю истребители из так называемой миссии «воздушной полиции НАТО» поднимаются в воздух ради такого сопровождения 2−5 раз.

Истребители НАТО сопровождали российские Су-24, Су-27, Ан-26, Ил-38 и самолёт-разведчик А-50. Полёты совершались из и в Калининградскую область все дни недели, за исключением субботы, 3 августа. В минобороны Литвы такую активность связывают с прошедшими в Калининградской области учениями.

Напомним, так называемая «миссия воздушной полиции НАТО» дежурит в Прибалтике с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония вошли в НАТО.