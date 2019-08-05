Москва, , 18:07 — REGNUM

Министерство обороны и иностранных дел Бразилии 1 августа 2019 года сделали совместное заявление в связи с известием о назначении страны приоритетным союзником США вне НАТО. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Напомним, 31 июля 2019 года президент США подписал меморандум, в котором объявил Бразилию приоритетным союзником Соединенных Штатов за пределами Организации Североатлантического договора (НАТО). В меморандуме говорится, что данный статус был присвоен «в целях осуществления Закона об иностранной помощи и Закона о контроле за экспортом оружия».

В совместном заявлении МО и МИД Бразилии приветствовали решение американского президента о назначении страны в качестве «приоритетного союзника не НАТО» (Major Non-NATO Ally — MNNA). По их мнению, это выводит стратегическое партнерство с Соединенными Штатами на новый уровень доверия и сотрудничества.

Минобороны и внешнеполитическое ведомство Бразилии считают, что оборонно-промышленная база страны может извлечь выгоду из статуса MNNA за счет более конкурентоспособной интеграции в высокотехнологичные глобальные производственно-сбытовые цепочки. Могут быть обсуждены варианты расширения доступа на рынок США и увеличения финансирования оборонной продукции, экспортируемой Бразилией, а также возможности участия в тендерах и совместных предприятиях.

В заявлении также говорится, что правительство Бразилии ожидает от статуса MNNA упрощения процедур приобретения высокотехнологичной продукции, необходимой для продвижения национальных стратегических программ.

Следует заметить, что Бразилия является членом БРИКС наряду с Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой. Втягивание Бразилии в орбиту влияния США может притормозить ее более тесное сотрудничество в рамках этой организации.