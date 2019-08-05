Ашхабад, , 18:00 — REGNUM

В столице Туркмении прошли переговоры между представителями Туркменского союза промышленников и предпринимателей и делегацией регионального представительства американской компании «John Deere», пишет «Turkmenistan.ru».

Участники встречи обсудили вопросы развития сельскохозяйственной отрасли и возможных поставок сельхозтехники из США для частных фермерских хозяйств Туркмении.

Представители компания «John Deere» отметили, что планируют принять участие в выставке инновационных технологий, которая пройдет в рамках первого Каспийского экономического форума.

Также в ходе этого мероприятия ожидается подписание нового соглашения о поставке сельхозмашин в Туркмению.